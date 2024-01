River: Borré a Inter de Porto Alegre, el mercado de pases y últimas noticias de este miércoles 10 de enero

River: Borré a Inter de Porto Alegre, el mercado de pases y últimas noticias de este miércoles 10 de enerocontinúa con su pretemporada en la IMG Academy de Bradenton (en esta jornada, con entrenamiento en simple turno, a las 12.30), la dirigencia intenta cumplir el deseo deAcá, todas las noticias del Millonario de este miércoles 10 de enero...

Con el Diablito Echeverri, confirmada la lista de Argentina para el Preolímpico Sub 23 y los números de cada jugador Ante la lesión de Pepo de la Vega, Javier Mascherano tuvo que hacer un cambio obligado en la lista de buena fe para encarar el Preolímpico Sub 23 de Venezuela (del 20 de enero al 11 de febrero). Salió el ya ex Lanús (jugará en la MLS) e ingresó el Diablito Echeverri de River. Así, este miércoles se oficializó la modificación y se dieron a conocer los números de cada jugador para este importante torneo que clasifica a dos seleccionados a los Juegos Olímpicos de París.Cinco años pasaron desde el adiós de Matías Suárez de Belgrano de Córdob





Novedades del Diablito Echeverri, mercado de pases y últimas noticias de RiverMientras el plantel dirigido por Demichelis disfruta de sus vacaciones, los ojos están puestos en el pase de la joya al City. El Diablito Echeverri, de River al Manchester City: ya cruzan documentación y ultiman detalles.

Más que Enzo Pérez-Demichelis: la larga historia de conflictos entre técnicos e ídolos de RiverA veces peleas y tensiones fuertes. Otras, guerras frías, relaciones protocolares o decisiones equivocadas. Los distanciamientos entre entrenadores y jugadores-emblema de River es una lista que también abarca a Di Stéfano-Alonso, Passarella-Comizzo (y varios más), Ramón Díaz-Enzo, Merlo-Gallardo, Simeone-Ortega y Almeyda-Cavenaghi.

El Diablito Echeverri, entre River y City GroupLa venta de Echeverri, forzada como ninguna otra de un juvenil, apunta a ser una de las cinco más caras de la historia de River. El 2024 en Núñez, la opción Girona y más...al City Group al mismo tiempo acapara la atención del mundo del fútbol porque puede ingresar en el top 5 del ranking histórico de transferencias del CARP.

River recibirá un millón de dólares por el traspaso de EcheverriEl presidente del club habla sobre el destino del dinero y los proyectos de infraestructura que podrán cumplirse.

Últimas noticias de River y novedades del 29 de diciembreEl equipo disfruta de días libres y se prepara para la pretemporada en Estados Unidos. Conversaciones informales con Marcelo Gallardo y cambios en el plantel.

El cálido gesto del Diablito Echeverri con dos agrupaciones de RiverEn plena negociación con el City Group, el jugador tuvo un encuentro con fanáticos. ¿Dónde? ¿Cómo se dio? ¿Qué dijo de su futuro?

