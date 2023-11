Riquelme asegura que ganará las próximas elecciones de Boca

Tras la eliminación de la Copa Argentina el vice de Boca y candidato a presidente Juan Román Riquelme aseguró que ganará las próximas elecciones y fustigó a la oposición con Daniel Angelici como blanco. El ex futbolista lamentó la final de la Libertadores perdida y la eliminación en el certamen local frente a Estudiantes pero enumeró los logros de la gestión de la que es parte.

“Ustedes le dan vuelta todo el tiempo yo jugué muchísimo años acá y tuve temporadas que no jugué la Libertadores” reorientó la mira Riquelme. Además de cuestionar a la dirigencia el ex 10 cargó contra cierto sector del periodismo que según su óptica prefiere señalar los puntos más flojos de la gestión en lugar de los aspectos positivos .“Yo fui jugador de este club amo a este club. Siempre tenemos la ilusión de jugarla y llegar a la final como lo hicimos hace poco. Pero (en la época que era futbolista) no escuchaba la euforia que veo ahora porque nos quedamos afuera” cuestion





