Reunión entre Milei y Macri precipita la crisis final de Juntos por el Cambio

Fue un all in y ganó Mauricio”, resumió este domingo por la noche, uno de los hombres más cercanos a Mauricio Macri, quien minutos antes se había reunido con Javier Milei, flamante presidente electo de la nación, junto a Patricia Bullrich y dirigentes del PRO que también apostaron fuerte por la candidatura del libertario y aportaron a una fiscalización que probó ser exitosa.

Mientras el partido amarillo discute su lugar en una gestión mileista, la relación con el nuevo gobierno precipita la crisis final de Juntos por el Cambio.Milei se encontró con Macri y Bullrich pasadas las 22 en Hotel Libertador, donde montó su comando de campaña durante el último mes y donde este domingo habló por primera vez tras derrotar a Sergio Massa, sin olvidarse de agradecerle a ambos dirigentes. Según aseguraron en los tres sectores, no se habló de cargos, ni de la integración en una alianza de Gobierno, ni de otra cosa que de la elección.Leé también: Elecciones 2023: noticias, dónde voto, padrón electoral, candidatos y últimas noticias“No era el momento ni el lugar. Va a ser un proces





todonoticias » / 🏆 2. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El día que Carrió anticipó que Mauricio Macri apoyaría a MileiElisa Carrió: “Macri no quiere estar en Juntos por el Cambio, quiere estar con Milei”

Fuente: perfilcom - 🏆 7. / 67,34 Leer más »

Se rompió Juntos por el Cambio: el radicalismo rechazó el acuerdo de Macri con MileiCon durísimas críticas al ex presidente y Bullrich, los radicales pidieron neutralidad en el ballotage.

Fuente: La Política Online - 🏆 15. / 20,16 Leer más »

Carrió: Macri siempre jugó para Milei y la destrucción de Juntos por el CambioDesde su lugar de fundadora de la Coalición Cívica, criticó duramente al expresidente, afirmó que el kirchnerismo ya ganó e hizo un llamado a impugnar el voto en el balotaje del 19 de noviembre. No hablo más con Macri , enfatizó.

Fuente: AgenciaTelam - 🏆 6. / 76,7 Leer más »

Elisa Carrió: 'Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio'La fundadora de la Coalición Cívica apuntó contra el expresidente y lo acusó de 'desgastar a Horacio (Rodríguez Larreta) y entregar a Patricia (Bullrich)'.

Fuente: perfilcom - 🏆 7. / 67,34 Leer más »

Macri rompió el silencio tras el pacto Milei-Bullrich: 'Juntos por el cambio no se rompió'El ex presidente negó que el espacio que fundó se haya fracturado tras el acuerdo de la ex candidata presidencial con el líder de La Libertad Avanza.

Fuente: minutounocom - 🏆 14. / 21 Leer más »

Macri habló tras el pacto Milei-Bullrich: 'Juntos por el cambio no se rompió'El ex presidente negó que el espacio que fundó se haya fracturado tras el acuerdo de la ex candidata presidencial con el líder de La Libertad Avanza.

Fuente: minutounocom - 🏆 14. / 21 Leer más »