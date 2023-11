Retiro del equipo de baloncesto del Club Israelita Macabi de Mendoza

El Club Israelita Macabi de Mendoza ha decidido retirar su equipo de baloncesto de la Superliga como protesta por la decisión del Tribunal de Disciplina en relación al partido contra Atenas, en el que hubo disturbios debido a los cánticos e insultos antisemitas por parte de los aficionados visitantes. Estos incidentes ocurrieron en el contexto del conflicto en Oriente Medio entre Israel y Hamas.

:

DİARİOOLE: Un equipo de la comunidad judía se retiró de la liga mendocina por cantos antisemitasEl Club Israelita Macabi se bajó del campeonato luego de que el rival pronunciara frases ofensivas.

Fuente: DiarioOle | Leer más »

TYCSPORTS: El Porvenir vs. Club Mercedes en vivo: cómo verlo, horario y TVEl Porvenir y Club Mercedes se enfrentarán por Primera D de Argentina el lunes 6 de noviembre. El partido se jugará a las 15:30hs. Seguilo en vivo.

Fuente: TyCSports | Leer más »

LANACION: San Isidro Club jugará su cuarta final consecutiva de Top 12El conjunto de Boulogne superó a Hindú y se enfrentará a Alumni en la final del rugby bonaerense.

Fuente: LANACION | Leer más »

TYCSPORTS: Partido entre Club Bolivar vs. Sol de América (F) en vivoSigue en vivo todas las incidencias del partido entre Club Bolivar vs. Sol de América (F) correspondiente a la llave 3 de Federal A de Argentina. No te pierdas las novedades del encuentro en el minuto a minuto.

Fuente: TyCSports | Leer más »

CLARİNCOM: El Club Político Argentino salió a aclarar que no apoya a ningún candidato en el balotajeFue luego que algunos de sus integrantes, como Graciela Fernández Meijide, salieran a respaldar a Sergio Massa.La entidad ratificó su no alineamiento con candidaturas o partido político alguno.

Fuente: clarincom | Leer más »

TYCSPORTS: El Porvenir vs. Club Mercedes en vivo: cómo verlo, horario y TVEl Porvenir y Club Mercedes se enfrentarán por Primera D de Argentina el lunes 6 de noviembre. El partido se jugará a las 15:30hs. Seguilo en vivo.

Fuente: TyCSports | Leer más »