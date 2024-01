Retiran capítulo fiscal de la Ley Ómnibus

“Es la mejor decisión a la que nunca tendrían que haber llegado”, resumía anoche un diputado que estaba dispuesto a votar la Ley Ómnibus, pero no algunos de sus puntos económicos clave. Los bloques de la oposición “dialoguista” celebraron en las últimas horas la decisión del Gobierno de retirar el capítulo fiscal del proyecto. Mantienen, sin embargo, la cautela, luego de las amenazas a los gobernadores de que las provincias deberían pagar el mayor ajuste.

Unión por la Patria también celebró, pero advierte una "trampa" libertaria. El Ejecutivo, por otra parte, asumió una derrota parlamentaria, pero habría evitado el golpe de perder la votación en el recinto.El anuncio fue realizado este viernes por la noche por Luis Caputo, en una sorpresiva conferencia de prens





Pichetto cuestiona puntos del DNU y de la Ley Ómnibus presentados por el GobiernoMiguel Ángel Pichetto, integrante del nuevo bloque de Diputados Hacemos Coalición Federal, cuestiona algunos puntos del DNU y de la Ley Ómnibus presentados por el Gobierno, pero también muestra su respaldo en cuestiones como las reformas electorales y laborales. Destaca la importancia de mantener el Banco Nación para promover el desarrollo y el apoyo a las Pymes.

El Gobierno envía modificaciones a la Ley Ómnibus sobre biocombustiblesEl Gobierno envió al Congreso nuevas modificaciones de la Ley Ómnibus tras un pedido de las provincias sobre el piso de corte de los biocombustibles. El ministro de Interior, Guillermo Francos, encabezó una reunión con representantes provinciales para discutir el tema.

El Gobierno despliega una curiosa estrategia para aprobar la Ley ÓmnibusEl Gobierno despliega una estrategia para aprobar la Ley Ómnibus que incluye asegurar que no negocia modificaciones, pero que acepta “sugerencias”, y que no “cede” ante planteos opositores, sino que “aclara” o retira, por decisión propia, artículos que en realidad no han sido comprendidos correctamente o que no son urgentes.

Mensaje del gobierno argentino sobre la ley ómnibusEl gobierno argentino envía un mensaje claro sobre la ley ómnibus y advierte sobre medidas más duras si no se aprueba.

El Gobierno busca los votos para aprobar la Ley ÓmnibusEl Gobierno viene de una semana muy agitada en materia de negociaciones: en el oficialismo creen que con las últimas modificaciones ya tienen los votos para sacar en Diputados la tan ansiada Ley Ómnibus (bases), a la que consideran clave para poner en marcha el plan de reformas de Javier Milei.

Negociaciones finales en el gobierno de Javier Milei para cambios en la ley ómnibusEl gobierno de Javier Milei enfrenta la recta final de negociaciones con la oposición dialoguista para definir cambios en la ley ómnibus y avanzar en un dictamen favorable el próximo martes. Mientras tanto Patricia Bullrich confirmó que aplicarán el protocolo antipiquetes en la marcha de la CGT del miércoles. Seguí el minuto a minuto de las negociaciones.Carolina Píparo se rebela: marcó desacuerdos con el proyecto de ley ómnibus y puso en duda su voto en Diputados Martín Menem y Guillermo Francos se encargaron la última semana de dejar contentos a los diputados y los gobernadores de los bloques aliados al aceptar algunos cambios en el proyecto de ley ómnibus para así contar con los votos necesarios para emitir dictamen de comisión asegurarse el quórum y el voto afirmativo en el recinto. Pero la reaparición de la diputada libertaria Carolina Píparo luego de más de un mes de perfil bajo podría convertirse en una nube negra en un cielo que comenzaba a despejarse para el Gobierno.

