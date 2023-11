Renunció el canciller tras revelarse que quiso ocultar entrega del pasaporte al narco Marset

Marset es un delincuente que en la última década actuó en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Está involucrado en el transporte de cocaína al hemisferio norteBustillo le dice a Ache que el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, es"un tarado", pero que no va a dar la información que reclamaba la Justicia, vinculada a las conversaciones con ella sobre Marset, y advirtió que si lo hacía,"se incrimina solo".

"Que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular, estoy imaginando escenarios (...) hay que ir sorteando esto es paso a paso", apuntó el canciller. Ache le plantea a Bustillo que igual después esos mismos chats se los va a pedir la Fiscalía en la investigación penal, a lo que el ministro de Relaciones Exteriores le responde:"Eso es otro cantar, acá hay que ir ganando tiempo y llevándola"."Amerita destituciones inmediatas, y aunque es tardío algo es algo".

A la salida de su declaración, en conferencia de prensa, Ache manifestó que renunció a su cargo por negarse a"cometer un delito". Además, el Secretariado del FA se convocó para esta tarde a una reunión de urgencia para evaluar el tema.

