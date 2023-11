Renunció el canciller de Uruguay tras la filtración de audios relacionados con presuntas irregularidades en la tramitación del pasaporte de un narco

Por su parte Ache quien renunció el año pasado testificó horas antes ante la fiscalía como parte de una investigación en torno al pasaporte de Marset. 'Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto ni por haber hecho algo ilegal.

TELEFENOTICIAS: Escándalo en Uruguay: renunció el canciller Bustillo tras involucrado en el caso del narco Sebastián MarsetEl opositor Frente Amplio (FA) uruguayo había reclamado la dimisión de Francisco Bustillo y una explicación del presidente Luis Lacalle Pou.

PAGINA12: Uruguay: renunció el canciller Fernando Bustillo'No hubo nada ilegal en la tramitación del pasaporte tramitado para el señor Marset, en cuya instancia tampoco tuve participación,' señaló tras su dimisión.

PERFILCOM: Escándalo en Uruguay por el pasaporte de un narco: el canciller renunció tras filtrarse audiosFrancisco Bustillo dejó su cargo tras divulgarse los audios en los que presuntamente busca ocultar una comunicación sobre la peligrosidad del narcotraficante Sebastián Marset en el marco de la tramitación de su pasaporte.

AGENCIATELAM: Renunció el canciller tras revelarse que quiso ocultar entrega del pasaporte al narco MarsetEl opositor Frente Amplio (FA) uruguayo había reclamado la dimisión de Francisco Bustillo y una explicación del presidente Luis Lacalle Pou.

