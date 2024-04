Renovación de contrato de Lautaro Di Lollo en Boca

No resultó casual. Un día después de haber colgado a Nicolás Valentini por el conflicto contractual Boca anunció la renovación del vínculo de Lautaro Di Lollo también marcador central . El joven de la categoría 2004 selló la extensión hasta 2028 y el club comunicó la noticia a través de las redes sociales.

Primero quería que la cláusula no excediera los 10 millones de dólares. Después cobrar un retroactivo. Boca pretende elevar el monto de la ficha de salida a 15 millones. Con un plus de 3 millones en el caso de que la transferencia se concrete cerca del cierre del libro de pases. Con la compensación económica no ofreció discusiones pero los dirigentes quieren establecerla a partir de la firma del vínculo y no ir tanto hacia atrás.

Boca Renovación De Contrato Lautaro Di Lollo Marcador Central Nicolás Valentini

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:



clarincom / 🏆 3. in AR

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Video: Boca mostró cómo ficha a un juvenil en Boca PredioEl proceso de captación, la llegada a Ezeiza y el emotivo momento de la elección final. Mirá...

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »

Después de colgar a Valentini, Boca le renovó el contrato a otro centralUn día después del conflicto con Valentini, Lautaro Di Lollo extendió su contrato hasta 2028.Podría quedarse sin Juegos Olímpicos si no renueva el jugador nacido en Junín.

Fuente: clarincom - 🏆 3. / 94 Leer más »

Agustina Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez, posó con una MICROBIKINI floreada desde TenerifeDeslumbró con un traje de baño de dos piezas estampado con flores y sumó lentes de sol transparentes.

Fuente: todonoticias - 🏆 2. / 96 Leer más »

Sin Messi, ¿Scaloni se la jugará por Julián y Lautaro juntos?Con la ausencia de Leo, el DT de la Selección podría optar por juntar a los goleadores del Inter y el City. ¿Cómo les fue?

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »

Las rachas que Lautaro Martínez y Julián Álvarez intentarán cortar en esta serie de amistososEl Toro y la Arañan llevan más de un año sin anotar con la Selección y quieren acaban con la sequía.

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »

La INSÓLITA racha que buscarán cortar Lautaro y Julián en la Selección ArgentinaEl Toro y la Araña, que se perfilan como titulares ante El Salvador, llevan alrededor de 650 minutos sin convertir con la camiseta Albiceleste. Ambo tienen la pólvora mojada desde 2022.

Fuente: TyCSports - 🏆 14. / 51 Leer más »