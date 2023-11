Reino Unido: El líder del laborismo provoca una rebelión interna por su posición proisraelí

“Si bien comprendo que se desee un cese el fuego, en este momento pienso que no es la posición correcta. Hamas se vería envalentonado y comenzará a prepararse para futuros hechos de violencia”, dijo. A la salida de su discurso manifestantes lo abuchearon con gritos de “shame on you” (deberías tener vergüenza) y “cease fire now”. El escenario de su discurso tampoco ayudó a su mensaje., fundado en 1920 a la luz de la conferencia de paz por la primera guerra mundial,, Lockheed Martin, clave del complejo armamentísticos norteamericano, la OTAN, y la embajada israelí.

En su discurso Starmer se negó a calificar la política militar israelí como crimen de guerra justo el día en que el gobierno de Bibi Netanyahu bombardeó Jabalia, el mayor de los ocho campos de refugiados en la Franja de Gaza, causando la muerte de 145 civiles. El ejército israelí justificó la masacre diciendo que estaban buscando a un comandante de Hamas: los 145 eran daño colateral.

El hecho causó un amplio repudio en la sociedad británica que apoya mayoritariamente (76% según las encuestas) un cese el fuego.La posición de Starmer no es una novedad. Hace dos semanas el líder laborista justificó que Israel cortara el suministro de agua y electricidad de Gaza.

Starmer tiene más de 16 puntos de ventaja sobre los conservadores pero, como diría el querido Mario Wainfeld, corre el peligro de almorzarse la cena. En el particular sistema de votación británico se elige diputado por cada suscripción electoral: el que obtenga una mayoría puede nombrar a su líder como primer ministro.

