Reducido de la Primera B: semifinales con todos los detalles

Con la incorporación de San Miguel, quien llega tras perder la final por el ascenso directo ante Talleres de Remedios de Escalada, los cruces quedaron definidos.Este sábado, a partir de las 14.15, abrirán una nueva fase del Reducido Los Andes y Argentino de Quilmes en Lomas de Zamora en lo que será la ida de esta semifinal.

El Milrayitas viene de dejar en el camino a Argentino de Merlo tras un global de 3-2 y por su parte El Mate, eliminó por penales a Acassuso.La otra serie, tendrá de un lado al campeón del Apertura, San Miguel, y del otro a Armenio.

El Trueno Verde se suma al Reducido después de perder la final ante el Tallarín, mientras que el Tricolor viene de golear en el global a Comunicaciones por 3-0.¿Por qué San Miguel y Argentino de Quilmes definen de local?juegan la vuelta en sus estadios por quedar mejor posicionados en la tabla anual.Sus rivales, Los Andes y Armenio, se ubicaron cuarto y sexto respectivamente.

no hay ventaja deportiva. En todas las fases del Reducido, si el resultado queda igualado en el global, todo se define por penales. A mencionar también que la final de este, también será a partido doble. Quien defina de local, será por quedar mejor ubicado en tabla anual, al igual que se lleva a cabo en las semis.El que gane el Reducido, no tiene asegurado un lugar en la Primera Nacional.

Sino que el campeón de este, deberá jugar una final ante quien se consagre en el Reducido del Federal A.

