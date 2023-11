Recibo de sueldo digital para beneficiarios de Anses: dónde encontrarlo y cómo lo leo

Para acceder al recibo de sueldo se puede hacer de manera 100% gratuita vía online o llamando al 130. Al documento pueden acceder jubilados, pensionados. tutores o apoderados.Complemento al haber mínimo: diferencia que se paga para llegar a la jubilación mínima.

Asignación por hijo: monto mensual por hijo menor de 18 años o discapacitado (en este caso: sin límite de edad). Asignación por cónyuge: monto mensual por esposo/a o conviviente. La cobra uno sólo en el matrimonio.

Reparación histórica: ajuste por aceptación voluntaria para actualizar tus haberes en función de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. IFE de Anses para trabajadores informales: cuándo se cobra la segunda cuota de $ 47.500 en noviembre 2023

Obra Social: en la jubilación mínima es un 3% que efectúa PAMI o la Obra Social que tengas. Si supera la mínima es el 6% sobre el excedente. Créditos Anses: cuota del préstamo o los préstamos solicitados, no puede superar el 20% de los ingresos netos mensuales.Impuesto a las Ganancias: para haberes equivalentes a seis jubilaciones mínimas, se actualiza de acuerdo con la Ley de Movilidad.Para poder acceder al recibo de sueldo debés contar con el número del beneficio. Una vez con eso debés ingresar a Mi Anses, completar con un Cuil y clave de seguridad social.

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Ameghino de Villa María y su inicio de campaña: el desafío del DT Pablo Castro y la ilusión que los empuja

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERFILCOM: Jubilados y pensionados de ANSES: quiénes cobran hoy, 31 de octubre de 2023Hoy, martes 31 de octubre, continúa cobrando un grupo de jubilados y pensionados de ANSES que superan los haberes mínimos. Consulta la fecha de pagos según tu último número del DNI.

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Calendario de pagos de Anses de noviembre 2023: cuándo cobran jubilados, pensionados y asignacionesLa Administración de la Seguridad Social (Anses) comienza este martes con el calendario de pagos correspondiente al mes de noviembre. Consultá todas las fechas de cobro.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

CRONISTACOM: ANSES: el servicio especial que tendrán los trabajadores y jubilados que quieran sacar un créditoSi querés sacar un préstamo del organismo previsional, tené en cuenta la siguiente información.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: ANSES confirma un nuevo aumento para jubilados: ¿de cuánto es la mínima en noviembre 2023?El organismo previsional actualizará los haberes jubilatorios, a raíz de la suba del salario mínimo en noviembre. ¿A quiénes afecta? ¿Cuánto cobro?

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

LANACION: Massa y Raverta anunciaron la ampliación de créditos Anses para trabajadores y jubiladosEl ministro de Economía y la directora ejecutiva de ANSES precisaron que la medida tiene como objetivo incentivar el consumo y aliviar la situación de endeudamiento de muchas familias

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

PERFILCOM: Massa y Raverta amplían Créditos ANSES para trabajadores y jubiladosEl Gobierno anuncia una nueva medida para incrementar el poder adquisitivo

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕