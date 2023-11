Recaudación AFIP, por debajo de la inflación: qué la afectó

La recaudación se vio impulsada principalmente por impuestos como PAI, IVA y Créditos y Débitos en Cuenta Corriente Los ingresos generados por el impuesto PAIS crecieron en octubre un 580% frente a igual mes del 2022, con un total de $234.891,4 millones recaudados. En este tributo impacta la medida que fijó el pago a cuenta para determinadas operaciones de importación para las que se demanda moneda extranjera.

