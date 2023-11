Real Betis APLASTÓ 12-1 a un equipo de la sexta división de España en la Copa del Rey

lo más destacado no estuvo sobre el césped, sino en las tribunas, con un ambiente de cordialidad entre ambas aficionesque dijo el técnico Felipe Gallego, de Hernán Cortés, los días previos al partido, el equipo de la sexta división. A los pocos minutos, tras un buen pase de Carvalho, Abdé anotó el cuarto gol para Betis.

En la segunda parte el juego no iba a cambiar demasiado y el equipo dirigido por Pellegrini siguió con su intensidad en el ataque. En el inicio, Ez Abde hizo el décimo gol tras aprovechar un balón muerto dentro del área, aunque el conjunto cortesino iba a anotar el tanto de honor por parte de Enrique Nieto. Y a pocos minutos del final Marc Roca fue el encargado de hacer el undécimo tanto y Diao el encargado de cerrar el marcador con la docena casi al final del encuentro.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DIARIOOLE: ¡Betis y Getafe hicieron 12 goles en Copa del Rey!No se apiadaron de dos equipos de sexta división en el comienzo del certamen. Acá, los detalles.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

PAGINA12: España: Pedro Sánchez acuerda una amnistía para el independentismo catalánEl líder socialista necesita el apoyo de los nacionalistas para ser reelegido. El Partido Popular sostiene que el independentismo 'vende sus votos al precio que le da la gana'.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Inversiones: ¿cómo hacer crecer la herencia que te dejó un ser querido en España?Al planificar las finanzas, surgen muchas dudas respecto a qué conviene hacer para invertir una herencia de la mejor manera.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Spotify: ranking de las 10 canciones más escuchadas en España el 1 de noviembreConoce cuáles son los sencillos que han logrado posicionarse en el gusto del público español

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: HBO Max: ranking de las 10 series más vistas en España el 1 de noviembreConoce las series e historias que tienen a todo el público español enganchado a sus sillas

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

CRONISTACOM: En el Día de Muertos, visita esta espeluznante capilla hecha de huesos muy cerca de EspañaEste particular templo es visitado por miles de personas que se animan a una propuesta diferente.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕