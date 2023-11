Ramos Padilla hizo lugar al pedido de Garro y se abrirán 79 urnas para definir al intendente de La Plata

Alak sigue arriba en el recuento de La Plata pero Garro pedirá abrir unas 60 urnas Este miércoles, Alak aseguró que 'Unión por la Patria ganó claramente la intendencia de La Plata' y criticó a Garro por 'no reconocer la derrota'. 'Hay una negativa a asumir una realidad porque para el PRO la ciudad era muy importante', dijo el ministro bonaerense en declaraciones a Futurock.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERFILCOM: Alak festeja en La Plata pero Garro pide abrir más urnasAlejandro Gomel- Elecciones en La Plata

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

LA POLÍTICA ONLINE: Garro le pidió a Ramos Padilla que abra 65 urnas y se estira la definición en La PlataLa elección en la capital provincial sigue sin resolverse. La diferencia es mínima y los dos candidatos dicen estar arriba.

Fuente: La Política Online | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: La Justicia electoral resolvió abrir las 69 urnas solicitadas por GarroUna vez finalizada la apertura, recién se oficializarán los resultados definitivos para el cargo del intendente platense, elegido en los comicios del 22 de octubre, cuyo escrutinio provisorio dio por ganador al candidato de Unión por la Patria (UxP), Julio Alak.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Por qué Rodrigo Garro perdió gravitación y cómo le fue de doble “5″ en TalleresEn la Liga Profesional, fue el mejor con seis asistencias y cuatro tantos. En este semetre, sumó un gol y bajó su rendimiento, pero también le faltaron socios. Las razones.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PERFILCOM: Julio Garro insistió en esperar el escrutinio definitivo y no reconoció la victoria de AlakJulio Garro

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

PAGINA12: 'La campaña de Garro estuvo signada por la violencia'El candidato de UxP logró que el peronismo recupere la capital de la Provincia de Buenos Aires. En diálogo con Buenos Aires/12 describe sus sensaciones.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕