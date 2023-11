Radiografía del nuevo club de Primera

Antes, en sus primeros cinco años desde su fundación un 24 de enero de 1913, la casaca era tricolor con bastones verticales blancos, verdes y rojos. Pero en 1919, cuando el Club Atlético Independiente se fusionó con el Club Sportivo Rivadavia, Bautista Gargantini asumió como Presidente y eligió cambiar los colores para honrar la ascendencia de su papá y también de la selección italiana.

ya supo codearse con los más grandes disputando seis de los antiguos Campeonatos Nacionales. Precisamente, su mejor performance ocurrió en 1982, en su última participación. Ese año logró clasificarse a la etapa eliminatoria

el Bautista Gargantini, un recinto con capacidad para 24 mil espectadores, el segundo más amplio de Mendozafue el primero en la Argentina en tener una tribuna de cemento.. Si bien es el club más ganador a nivel regional, con 25 títulos, la Lepra se dará el gusto de jugar su primera temporada completa en la elite del fútbol argentino.

Ever supo trabajar como ayudante de campo de Marcelo Bielsa en Marsella, de Diego Dabove en Godoy Cruz y Argentinos, y también del neerlandés Bert van Marwijk en la Selección de Arabia Saudita

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

IPROFESIONAL: Massa vs Milei: qué dice la encuesta que acertó en primera vueltaEl sondeo es de una de las firmas que mejor pronosticó las generales. El oficialista lidera pero queda un interrogante que desvela a todo el arco político

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Los detalles del fatal accidente en Acceso Oeste en el que murieron tres jóvenesStefanía Flores y las hermanas Brisa y Sheila López habían ido a celebrar Halloween y fallecieron cuando regresaban. Amigos y familiares les dan el último adiós este martes.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: Estremecedores detalles del accidente en Acceso Oeste en el que murieron tres jóvenesStefanía Abigail Flores (20), Brisa Kimey López (19) y Sheila Nair López (24) venían de una fiesta cuando el auto se despistó, chocó contra el guardarraíl y voló por los aires hasta impactar contra la cabina de peaje.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: C4 Cactus Noir: cinco detalles que lo diferencian de la gamaEdición especial. No es la primera vez que el SUV chico de Citroën se ofrece con tratamientos exclusivos. En esta oportunidad, la temática está dominada por detalles en negro brillante.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Robert De Niro admitió que LE GRITÓ E INSULTÓ a una exempleada: los detallesGraham Chase Robinson trabajó 11 años para el actor y le hizo una contrademanda millonaria cuando el ganador del Oscar la echó.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

PAGINA12: La estrella de la NBA que fue al banco por primera vez en 18 años1.365 partidos y 18 temporadas tuvieron que pasar para que el base Chris Paul sea suplente por primera vez en su carrera profesional. Al veterano de 38 años le tocó su 'bautismo' en el triunfo de sus Golden State Warriors sobre Houston Rockets por 106 ...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕