Racing (U) vs. Corinthians por Copa Sudamericana

📆 2/4/2024 21:57:00

📰 TyCSports ⏱ Reading Time:

26 sec. here

10 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 42%

Publisher: 51%

Deportes Noticias

Racing (U) y Corinthians se enfrentarán por Copa Sudamericana el martes 2 de abril. El partido se jugará a las 21:30hs. Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Racing (U) vs. Corinthians correspondiente a la grupo f - fecha 1 de Copa Sudamericana. Podrá ser visto desde las 21:30hs. en el estadio Centenario, en Montevideo el martes 2 de abril. No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Racing (U) vs. Corinthians en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.

Racing, Corinthians, Copa Sudamericana, Partido, Vivo, Estadio Centenario, Montevideo, Tyc Sports