Racing arrancó con todo: Hauche marcó el 1 a 0 antes del minuto

A los 55 segundos de juego, Gabriel Hauche abrió el tanteador tras una buena jugada colectiva del equipo y dos errores defensivos del conjunto local. El exdelantero de Argentinos Juniors, no convertía desde el 3 de junio, cuando la Academia venció a Banfield 2 a 0 por la Liga Profesional.Liga Profesional de Fútbol

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DIARIOOLE: La tremenda racha que quiere romper RacingLa Academia visita a Defensa con la necesidad de cortar con un maleficio.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Los cinco mejores jugadores de la historia de Racing según la inteligencia artificialEl ChatGPT, desarrollado por OpenAI, sorprendió con la lista que brindó al realizarle esta consulta habitual entre los fanáticos de la Academia y futboleros.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Defensa y Justicia vs. Racing, por la Copa LPF: hora, dónde ver en vivo y formacionesEste miércoles, la Academia y el Halcón se enfrentan en el Cilindro de Avellaneda en un duelo clave por la clasificación a los certámenes internacionales de 2024. Conocé lo que debés saber del duelo que iniciará a las 20.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

PAGINA12: Defensa y Justicia vs Racing, a qué hora y cómo verloRacing visitará esta miércoles a Defensa y Justicia en busca de una victoria que lo acerque a la fase final de la Copa de la Liga, en el encuentro que cerrará la undécima fecha.El partido se jugará desde las 20 en Florencio Varela, con ar...

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Los convocados de Racing para visitar a Defensa y Justicia por la Copa Liga ProfesionalLa Academia enfrentará al Halcón este miércoles con el objetivo de sumar tres puntos que lo dejen en lo más alto de la Zona B.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Formación de Racing ante un karma llamado DefensaLa Academia, con una duda en el equipo, sólo le ganó una vez al Halcón en la historia.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕