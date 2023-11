Río Cuarto: hay cinco detenidos por el asesinato a la salida de una fiesta, tres son menores

. El hecho ocurrió el pasado domingo a la madrugada. Del total de los detenidos, tres son menores de 18 años. La víctima, identificada como Juan Pablo Orellana Manzzo, de nacionalidad chilena, llegó al Hospital San Antonio de Padua con cuatro heridas de bala. El joven, quien finalmente falleció en el nosocomio, habría participado de una pelea entre dos bandos.Junto a Orellana Manzzo, se presentaron otros dos sujetos heridos en el mismo centro de salud. Uno de ellos con un golpe en la cabeza y otro con un corte en su espalda.

Las detenciones se efectuaron luego de una serie de allanamientos en los barrios Malvinas Argentinas, Cola de Pato y Jardín Norte, todos ubicados en Río Cuarto. En los procedimientos intervinieron integrantes de Unidades Especiales, Dependencias Operativas de la ciudad, Patrulla Preventiva, Grupos Eter, Seom y la División Investigaciones.

