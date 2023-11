Quisiera que Enzo dure para siempre: los hinchas de River se preparan para su despedida Monumental

al que le ganó dos finales, una de ellas eterna, y contra el que siempre jugó y festejó como el hincha que es.las veces que fue de incógnito al Monumental cuando jugaba en La Plata o en Godoy Cruz ; o su festejo de madrugada en Valencia tirándose con ropa y todo a la pileta en invierno después de ver por la tele un Súper que ganaba el River de Gallardo en La Boca.Enzo, ídolo que insistió por jugar en Riverle decía allá por 2014 el mendocino a Juan Pablo Rossi, su representante, cuando empezaba a cerrarse su etapa en Benfica., le insistió al firmar en España.

Ahora lo es la cinta de capitán, la que heredó de Leonardo Ponzio y a la que le hizo honor este último tiempo en el que se dio el gusto de volver a salir campeón y de ganar los dos superclásicos del año que quedarán en su álbum de fotos

, trepado al nuevo alambrado del Monumental festejando con la gente y volando para la imagen grupal a lo viaje de egresados en el medio de la Bombonera.al ídolo le quedará por delante la definición de la actual Copa de la Liga, en la que River está cerca de asegurarse su lugar en los playoffspero esta vez el adiós sí parece decisión tomada.

Enzo colgado del alabmrado después de ganar en el Súper, una de las tantas imágenes que dejó en River (Foto Maxi Failla)En más de una oportunidad Enzo estuvo cerca de irse del club en estos años y siempre el corazón le terminó tirando para seguir: en 2018, tras el Mundial de Rusia,

