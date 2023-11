Quilmes y Gimnasia de Mendoza ya tienen día, hora y nuevo estadio para completar el partido suspendido

Ese cotejo, que estaba 0-0, se reanudará a partir de las 15 y a puertas cerradas, en vez del estadio Centenario, donde se disputaron los 45 minutos iniciales.Desde la Aprevide informaron este miércoles sobre el acuerdo entre los clubes, que fue ratificado por la AFA y el organismo de seguridad deportiva bonaerense.

el partido se suspendió por decisión del árbitro José Carreras antes de iniciarse el segundo tiempo por un petardo que dejó aturdido al arquero del conjunto mendocino, Brian Olivera Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar La Voz para ahorrar en cientos de comercios!Vía Viedma

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DIARIOOLE: El Reducido del Nacional: cruces confirmados y qué pasa si avanza Quilmes o Gimnasia (M)El segundo ascenso a Primera está en juego. Algunos partidos no están definidos por el episodio en la cancha del Cervecero el pasado sábado. ¡Mirá!

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: El partido entre Quilmes y Gimnasia de Mendoza se reanudaría luego de los incidentesDesde AFA ntienden que se debe sancionar a la institución y no 'beneficiar' deportivamente a la institución que no ganó dentro del campo de juego.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TYCSPORTS: El VIDEO INÉDITO de la AGRESIÓN a Brian Olivera en Quilmes vs. Gimnasia de MendozaSe conocieron nuevas imagenes del momento en e que el arquero fue afectado por un petardo arrojado desde la tribuna, que derivó en la suspensión del partido.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: Quilmes y Gimnasia de Mendoza jugarán su partido suspendido: cuándo, dónde y a qué horaEl encuentro entre ambos equipos de la Primera Nacional fue suspendido en el entretiempo a raíz de una agresión a al arquero visitante por parte de la hinchada local.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Se reanudará el partido suspendido entre Quilmes y Gimnasia de MendozaEl encuentro que se paró por incidentes se jugará este viernes, sin público, en el estadio Centenario.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

DIARIOOLE: Quilmes vs Gimnasia de Mendoza: cuándo sale el fallo, qué podría pasar y, ¿se atrasa el Reducido?Se espera el comunicado del Tribunal de Disciplina por el partido suspendido entre el Cervecero y el Lobo.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕