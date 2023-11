Quilmes y Gimnasia de Mendoza reanudarán el partido suspendido por agresión al arquero visitante: cuándo y dónde se juega el duelo de la Primera Nacional

La continuidad entonces será con dos tiempos de 22 y 23 minutos respectivamente y en el caso de mantenerse el empate 0-0 que había hasta el momento el clasificado será Quilmes por la ventaja deportiva ya que sumó más puntos en la tabla de posiciones durante el año.Este encuentro es vital para la organización de los cuartos de final que ya tienen dos cruces confirmados con Temperley-Deportivo Maipú y Ferro-Almirante Brown.

