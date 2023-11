¿Quién sos? WhatsApp prueba la creación un perfil alternativo para mostrar una foto y nombre distintos a usuarios desconocidos

WhatsApp está trabajando en una nueva opción de privacidad para Android que introduce la posibilidad de configurar un perfil alternativo, con el que se podrá utilizar una foto de perfil y nombre secundarios para mostrarlos a usuarios que no tengan acceso a su perfil principal.

