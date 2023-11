Quién era Maureene Dinar, la diseñadora argentina que murió hoy: una vida de lucha, dolor y resiliencia

A lo largo de su ilustre carrera, sus creaciones han sido elegidas por celebridades locales e internacionales, entre ellas Moria Casán, Susana Giménez, Elena Roger, Candela Ferro, Gizelle D’Cole, Nacha Guevara, Adriana Varela, Shakira, Melanie Griffith, Victoria Beckham y Liza Minnelli.

Maureene Dinar llegó a Argentina a los 11 años junto a su familia, huyendo de problemas políticos en Egipto, habiendo vivido previamente en varios países europeos. Esta talentosa diseñadora poseía una formación integral en el ámbito del arte y, además de su labor en la moda, se destacó como decoradora y diseñadora de vestuario para producciones teatrales, cinematográficas y televisivas. También desempeñó un papel relevante en revistas de moda y se convirtió en una consulta indispensable en eventos de alfombra roja, tanto a nivel local como internacional.

En sus creaciones, Maureene Dinar fusionaba el arte con el diseño, creando un estilo que era a la vez seductor y elegante, destacándose por sus estampados, bordados y meticulosos acabados, además de experimentar con texturas y combinar lo opaco con lo brillante. Mantenía un taller especializado en pintura y estampados, donde fusionaba cortes con detalles brillantes y bordados.

Ella misma describía su estilo diciendo: ‘Creo que la mujer Dinar es aquella que busca la perfección en todo, es muy femenina y siempre busca reinventarse. Lo que me diferencia es mi audacia; siempre he tenido la valentía de trabajar con géneros inéditos y reconfigurarlos en vestidos y blusas’.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PERFILCOM: Murió Maureene Dinar, leyenda de la moda argentinaUna artista versátil que sirvió de inspiración a múltiples generaciones. Vistió a las prominentes personalidades a nivel nacional e internacional

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Murió Maureene Dinar, una de las mejores diseñadores argentinas, con una vida de lucha, dolor y resilienciaNacida en Egipto, arrancó su carrera en Buenos Aires en los ‘80. Visitó a grandes personalidades, desde Shakira a Susana Giménez. Sufrió varias enfermedades graves, adoptó una nena de un hogar que apadrinaba y su creatividad transcendió fronteras.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Balón de Oro 2023: quién es el ganador según las apuestasConocé cuál es el pronóstico y el favorito a llevarse el Balón de Oro 2023 este lunes en el Théâtre du Châtelet de París.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

TYCSPORTS: Ranking del Balón de Oro 2023: quién gana y las posiciones finalesEl premio que otorga France Football tiene como máximo candidato a Lionel Messi, delantero de Inter Miami. Esta es la lista de los 30 jugadores nominados.

Fuente: TyCSports | Leer más ⮕

IPROFESIONAL: Escrutinio definitivo: quién ganó la intendencia de La PlataEl candidato habló a la militancia peronista, que desde la mañana siguió el escrutinio definitivo de votos en el municipio clave para la Provincia

Fuente: iProfesional | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Milei llegó a la televisión norteamericana pero no le fue bien: quién y cómo lo defenestróEl reconocido presentador John Oliver trazó un muy áspero perfil del libertario en su programa 'Last Week Tonight with John Oliver'

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕