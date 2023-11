Quiebre en La Libertad Avanza: un grupo de legisladores se fue y señaló que 'Macri es el límite'

"en todas las legislaturas, en todas las ciudades, y en el parlamento argentino con este objetivo, bajo la bandera del espacio que nos puso en este lugar". "Respetamos la decisión de nuestro candidato a Presidente a formar un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero NO podemos acompañar este cambio de rumbo solo con fines electorales", subrayaron a modo de cuestionamiento.

En la misma línea, argumentaron:"Recordamos que durante la Presidencia del Ingeniero Mauricio Macri, se han tomado decisiones, como la de la toma de la mayor deuda de la historia argentina, hipotecando a las generaciones futuras, incluso a aquellos que todavía no nacieron. Esto hace que para nosotros sea un punto: MORAL E IDEOLÓGICAMENTE ES NUESTRO LIMITE".

A la vez, agradecieron a Milei por"haber formado parte de la construcción de un espacio Nacional en tiempo récord, que ha ganado una PASO Presidencial y en su primera presentación ha logrado llegar al Ballotage compitiendo por la primera magistratura"., concluyeron, recuperando así el slogan de Milei los firmantes que conforman el bloque de diputados y senadores nacionales, provinciales y parlamentarios del Mercosur.

El texto viralizado en las últimas horas que mantiene el sello del espacio, lleva la firma de la senadora Ivana Arrascaeta (San Luis) y de los diputados nacionales Pablo Ansaloni (Buenos Aires), Gerardo González (Formosa).

