Qué se sabe del futuro de Enzo Pérez en River: las ofertas que tiene y cuándo lo anuncia

en los alrededores del Monumental. Sí, la clasificación a la próxima instancia de la Copa de la Liga para luchar por un nuevo título local es la prioridad del plantel y cuerpo técnico, pero casi a la par, por todo lo que significa, empieza a posicionarse la situación del capitán.lo hará cerca de la fecha mencionada en la que se le termina el vínculoHasta ese entonces no habrá certezas.

Ante tanta especulación, hace más de un mes atrás el volante central decidió romper el silencio después del triunfo por 1-0 frente a Universidad Católica en un amistoso: "Estoy muy bien, enfocado en lo que tengo que hacer. Siempre acompañando al equipo desde el lugar que me toque.

Obvio que tengo que tomar una decisión con respecto a mi contrato, que los dirigentes saben que la voy a tomar a fin de diciembre. Por el momento seguiré disfrutando de vestir la camiseta de River". Y mientras en River trabajan para que continúe y el propio capitán analiza con detenimiento que decisión tomará para el año que viene, hay otro clubes que lo vienen sondeando. No es una novedad quey está claro que, sea ahora o más adelante, en algún momento se pondrá la camiseta del equipo de Mendoza."Mi despedida no va a ser con esta camiseta.

