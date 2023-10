Qué pasa con De la Cruz: otra vez diferenciado en River, pero 'va a estar citado ante Gimnasia'

que trabaja de forma diferenciada. Con apenas una práctica -liviana, con eje en la pelota parada- antes de visitar a Gimnasia,, pero el uso del potencial se debe a que"Me dijo que va a estar citado para el partido ante Gimnasia, pero no sabe si va a jugar o no"

, aseguró el actual volante de Peñarol, frase que sorprendió a los hinchas que ya se mentalizaban en no contar con la presencia de DLC en el medio. Es que si bien el porcentaje de que se meta en la lista es bajo, es estos momentos es donde sale a relucir la garra charrúa de Nico:

"Todos los días hace doble horario para recuperarse del tendón ese que lo está jodiendo y del problemita ese que trae",Aunque la enorme actuación de River en el Monumental frente a Independiente suplió la ausencia de De la Cruz, este domingo el panorama será diferente. El duelo frente al Lobo es de alto riesgo porquey porque los dirigidos por Demichelis, con apenas dos triunfos en los últimos 15 partidos en esa condición. headtopics.com

De los cuatro partidos que River no ganó en la Copa de la Liga, todos fuera de casa, en tres no estuvo presente el #11:De todas formas,(inflamación del tendón que conecta la parte posterior de la pierna al talón) y que la lesión se pudo haber producido por la seguidilla de partidos que viene afrontando (513' en seis encuentros en este semestre en River más los partidos con Uruguay), el plan del cuerpo médico es no apurarlo., remarcó Demichelis.

