Qué necesita Instituto para asegurarse esta fecha la permanencia

Pudo darlo la Gloria el sábado pasado ante su gente pero el equipo jugó mal y cayó merecidamente por 1 a 0 ante Vélez. Pero el fútbol suele dar revanchas más temprano que tarde y esta vez Instituto la tendrá este sábado cuando desde las 15 visite a Argentinos Juniors en el Diego Maradona.

Si el equipo de Diego Dabove gana se salvará del descenso sin depender de ningún otro resultado y jugará las dos fechas finales buscando un lugar en cuartos de final de la Copa de la Liga. O con viento a favor puede apuntar a un batacazo que lo meta en la Copa Sudamericana. Pero para eso primero debe ganar este sábado.

De todos modos un empate puede servirle y mucho. Hay chances de que sumando un punto este fin de semana la Gloria se salve del descenso. Para eso necesita que no ganen ni Tigre (visita el lunes a Belgrano) ni Unión de Santa Fe (recibe el domingo a Lanús). Si ambos pierden o empatan podrán festejar en Alta Córdoba.Incluso hay posibilidades desde lo matemático que Instituto se salve esta fecha aun perdiendo frente al Bicho.

