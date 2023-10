'Que hoy el cielo brille': el doloroso recuerdo de los papás de Brian Aguinaco en una fecha especial

Este lunes Brian Aguinaco hubiera alcanzado la mayoría de edad los 21 años. Pero su vida se apagó de manera brutal con 14 años en el barrio de Flores víctima de una pareja de motochorros que le disparó cuando volvía con su abuelo en auto de la peluquería.Por eso sus papás lo recordaron con dolor en las redes sociales. 'Felices 21 años hijo....

Por su parte Fernando Aguinaco (45) papá del chico indicó: 'Hoy estarías cumpliendo 21 años y me quiero imaginar cómo serías y qué sería de tu vida y no puedo'.'No me acostumbro a esto. Solo puedo decir mirando al cielo o a una foto: 'Feliz cumple hijo y espero que en donde estés puedas festejarlo. Te extraño mucho y te amo con todo mi corazón!!!' puntualizó.

