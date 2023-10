Qué es de la vida de Machito Ponce, el ícono de los 90 que ahora tiene un cargo muy importante

Años 90. Gobernaba Carlos Saúl Menem, un dólar valía un peso, cada semana aparecía un shopping nuevo, al igual que canchas de pádel y parripollos. En la radio sonaba la reversión que hizo Machito Ponce de “Short Dick Man” -un original 20 Fingers-, un hit que de un momento al otro se dejó de escuchar.

Pese a que la estaba rompiendo en Argentina y en España, el artista explicó que no aprovechó al máximo el furor: “Siento que estoy disfrutando muchísimo más ahora que en aquel momento, porque ese momento yo lo sentía con cierta presión porque las cosas salieran bien, porque había mucha gente que dependía de eso, y tenía que salir bien, y por ahí no me relajé, y no me di cuenta de que hice una gira por España enorme y que...

Quién es el cura veterinario al que la gente le pide que rece para que lluevaEstanislao Fariña tuvo una infancia ligada al agro y ahora es el párroco de Rauch. Cuando estudiaba en la Universidad de Tandil le surgió la idea del sacerdocio. “Nunca estuvo en juego la carrera, sino formar una familia”, le dijo a TN. Leer más ⮕

Video: el baile descontrolado de Lizardo Ponce con Emilia Mernes en el cumpleaños de la cantanteLa entrerriana cumplió 27 años y lo celebró en una megafiesta. Hora más tarde, una grabación se volvió tendencia en redes. Leer más ⮕

SE SUPO por qué Wanda Nara no confirmó que tenía leucemia hasta ahoraEste sábado cerca del mediodía, la conductora decidió abrir su corazón y hablar por primera vez sobre la enfermedad que padece. Leer más ⮕

Qué tiene “Maravilla” Martínez: el parte médico de Instituto y los que no jugarán ante VélezLa Gloria recibe este sábado al conjunto de Liniers en Alta Córdoba. Los convocados por Dabove. Leer más ⮕

Sabrina Carpenter, la divinidad pop que Taylor Swift nos trae a River: ¿qué tiene esa chica?Es la cantante que abrirá los shows que la estrella musical del momento ofrecerá en el Monumental. Pop de alta postura y lucha contra un estigma pesado. Leer más ⮕

Qué dólares dejan de circular y qué pasa con los billetes viejosA medida que pasan los años suele surgir la duda sobre qué dólares se mantienen vigentes y cuáles quedaron fuera de circulación Leer más ⮕