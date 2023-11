Qué dijo Valentini antes de Boca vs. Fluminense, por la Copa Libertadores 2023

Esperamos disfrutarlo al máximo"Además, el defensor central de 22 años recordó que desde los 14 años que está en el club y destacó:"Tenemos un grupo muy lindo, con todos los chicos nos llevamos 10 puntos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANACION: “Tenemos que tomar muchos recaudos con Boca”, dijo el goleador argentino que juega en FluminenseEl delantero opinó que va a ser un partido “muy intenso” donde su equipo tratará de imponerse tal como lo caracteriza su juego; reconoció que la institución xeneize “es muy copera, con mucha historia” en este torneo continental

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

LANACION: Boca vs. Fluminense: los diamantes de Boca Predio, ante su primera prueba de fuego internacionalCristian Medina, Valentín Barco, Equi Fernández y Nicolás Valentini, las joyas made in Ezeiza que estarán desde el arranque en el Maracaná

Fuente: LANACION | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Buena noticia para Boca a cinco días de la final: Valentini está recuperadoEl zaguero de 21 años, por ser zurdo, sería el reemplazante natural del capitán Marcos Rojo, quien por estar suspendido se pierde el partido ante Fluminense, el próximo sábado en Río de Janeiro.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

PAGINA12: Boca y la final de la Libertadores: ¿Valentini o Valdez?El DT tiene casi todo listo para la definición en el Maracaná, aunque todavía puede sorprender en el reemplazante de Marcos Rojo.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Los dos jugadores que recupera Fluminense para enfrentar a Boca en la final de la LibertadoresEl conjunto brasileño podrá contar con su plantel completo para el duelo de este sábado en el Maracaná.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Con un cambio, el once que probó Almirón en Boca para la final con FluminenseEl Xeneize viajará a Brasil en las próximas horas para terminar de preparar el duelo del sábado en el Maracaná.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕