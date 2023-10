¿Qué dijeron Xavi y Ancelotti antes del Barcelona

, emocionados por el importante encuentro que se viene pero, también, cautelosos frente a las polémicas.

la experiencia de Xavi y Carletto en este tipo de cruces provocó que ambos interpretaran el mismo papelEn primera instancia, el entrenador culé resaltó la importancia del clásico que se disputará en el Camp Nou."Representa mucho.

Nos pondríamos delante en la clasificación. Todos quieren jugar. Estoy encantado con el compromiso de todos", aseguró. Jugarán los que estén mejor, los que estén al cien por cien. No podemos cometer el error de no poner al que no esté al cien por cienEl ordenador ha detectado a un árbitro, cuanto menos hablemos de él, mejor headtopics.com

Por último, analizó tácticamente al conjunto merengue:"Ha cambiado, ahora juega con dos puntas. Vinicius y Rodrygo se desmarcan muchísimo. Hay que vigilarlo. Pica Valverde, Bellingham... es un grandísimo equipo.

Hay muchos equipos que están peleando, como Girona y Atlético Madrid, y va a ser una Liga muy competida hasta el finalEste curso han entrado jóvenes con muchísima calidad.", agregó el experimentado DT italiano de 64 años, que también dio su punto de vista sobre Gil Manzano:"Lo conozco muy bien y lo conocen muy bien en la UEFA. headtopics.com

