Qué dicen los 50 MAILS que El Conejo le mandó a Coti Romero: de 'quiero tener un hijo' a 'no doy más'

Frases como “Te necesito bebé, por favor te lo pido”, “Quiero acompañarte en tus sueños”, “Mi vida ya no va más” y “Quiero tener un hijo con vos” son algunas de las que aparecieron en la pantalla del celular de la influencer.“¿Sabes qué pasa? Que yo cuando digo que no, es no. A la mitad de los mails, yo le di la oportunidad de hablar. Nos juntamos, en ese momento me enteré de muchas más cosas que me hicieron muy mal.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAVOZCOMAR: Coti Romero expuso más de 50 mails de Alexis Quiroga y lo acusó de acosador virtualLa participante del Bailando aseguró que su expareja la persigue virtualmente a pesar de que ella le pidió que deje de hacerlo tanto en privado como públicamente.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

PAGINA12: Sofía Gala Castiglione: 'No hay que mostrar solo lo que la gente quiere ver'En el film de Moroco Colman la actriz encarna a Reina, una joven que, por las noches, vende carne robada en la zona roja de Córdoba. La película tiene la particularidad de ser la primera producción de ficción nacional sustentable.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

DIARIOOLE: El dato que confirma que los hinchas de Boca en Río serán más de 100 milLa cónsul argentina en Río de Janeiro habló con Olé y confirmó lo que se preveía. La invasión xeneize ya empezó.

Fuente: DiarioOle | Leer más ⮕

PERFILCOM: Espert dijo que votará a Milei pero le pidió que 'se convierta en un estadista'Espert dijo que votará a Milei pero le pidió que \'se convierta en un estadista\'

Fuente: perfilcom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Por qué Abel Pintos RECHAZÓ ir a 'PH: Podemos Hablar' cuando supo que iba L-GanteSegún informó Ángel de Brito, el intérprete de “La Llave” no quiso ir al ciclo que conduce Andy Kusnetzoff porque iba a estar presente el referente de la cumbia 420.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

CLARINCOM: Qué es la computación ambiental, la tecnología que reemplazará a PCs y celularesTres compañías ya mostraron dispositivos de vanguardia.Ofrecen una interacción más natural con el entorno, sin teclados ni comandos.El rol de la inteligencia artificial.

Fuente: clarincom | Leer más ⮕