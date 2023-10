Puerto Cabello vs. Táchira en vivo: cómo verlo, horario y TV

Seguí en vivo todas las incidencias del partido entre Puerto Cabello vs. Táchira correspondiente a la fecha 3 de Primera División de Venezuela. Podrá ser visto a partir de las 20:30hs. en el estadio Complejo Deportivo Socialista, en Puerto Cabello el domingo 29 de octubre.

No te pierdas todas las novedades del encuentro en vivo entre Puerto Cabello vs. Táchira en el minuto a minuto, solo por TyC Sports.Hora de Puerto Cabello vs. Táchira

Puerto Cabello vs. Táchira en vivo: cómo verlo, horario y TVPuerto Cabello y Táchira se enfrentarán por Primera División de Venezuela el domingo 29 de octubre. El partido se jugará a las 20:30hs. Seguilo en vivo. Leer más ⮕

