Prueba de fuego para la Scaloneta contra Uruguay

Este jueves a la noche cuando la pelota se mueva en la Bombonera se estará produciendo la primera prueba de fuego para la Scaloneta luego de la alegría en Qatar. Esa máxima que señala que todos le quieren ganar al campeón encontrará en la Selección de Uruguay que comanda Marcelo Bielsa a un enorme contrincante el mejor desde que Lionel Messi levantó la Copa del Mundo en el estadio Lusail.

Por eso Lionel Scaloni ya mandó un mensaje puertas para adentro: jugarán los que estén al 100 por ciento desde lo físico.Uruguay siempre es un rival de peso para Argentina. Y la presencia de Marcelo Bielsa le pone aún más condimentos porque se sabe a lo que juegan los equipos del Loco. La Celeste ya ha encontrado un funcionamiento en estas Eliminatorias con un estilo ofensivo y físico con la presencia de mediocampistas jóvenes con mucho despliegue como Federico Valverde Rodrigo Bentancur Manuel Ugarte Giorgian de Arrascaeta y Nicolás De la Cruz. Encima para esta doble fecha se produjo el regreso del goleador histórico Luis Suáre

DİARİOOLE: Argentina vs. Uruguay: ¿Qué pasará en este capítulo?🇦🇷🔟🇦🇷👔 Leo Messi y Marcelo Bielsa se cruzarán este jueves en Argentina - Uruguay , en la Bombonera. ¿Qué pasará en este capítulo? La historia entre ellos.

PAGİNA12: Protesta masiva en Uruguay contra la corrupción y el gobiernoEl país atraviesa una grave crisis política y un deterioro institucional por responsabilidad del gobierno. La convocatoria del PIT-CNT reunió a cientos de personas en Montevideo.

PAGİNA12: Roger Waters obligado a cambiar su base en Uruguay debido a un boicotEl músico británico Roger Waters se vio obligado a cambiar su base en Uruguay debido a un boicot de varios hoteles y un mensaje del Comité Israelí en Uruguay . Waters hará base en San Pablo y volará a Montevideo y Buenos Aires para los shows de su gira 'This is Not A Drill'.

DİARİOOLE: Conferencia de Scaloni previo a Uruguay"Son estadísticas. Están para romperse o quedan en nada. Están buenas y quedan para la historia, pero algunas cambian y es positivo. Más allá de la racha, ojalá hagamos un buen partido y ganar" "No hablamos, hay varios chicos que no están. Hoy somos 22 jugadores de campo y hay que dejar afuera a cuatro. Son decisiones difíciles que hay que tomar" "En River estábamos bien y el campo de juego estaba bien, pero corríamos riesgo de jugar ahí. Estamos contentos de jugar en Boca" "Tomaremos la decisión en lo que creamos para el partido. Sabemos que pueden jugar juntos, pero para este partido no creo que lo hagan" "El que no quiere entender la realidad. Alguno lo hace para debatir un poco, pero no creo que tenga debate. No lo entiendo. Si todo el mundo diría 'el mejor, el mejor' no habría debate" "Esta Selección ya demostró de que está a la altura de jugar contra cualquier rival. Después se puede ganar o no

LAVOZCOMAR: La inflación de octubre en Argentina fue de 8,3% y en 10 meses acumuló 120%El Indec dio a conocer el aumento de precios del mes pasado. La medición interanual mostró un incremento de 142,7%. Los alimentos subieron 7.7%, al igual que los precios de los servicios regulados por el Estado.

CLARİNCOM: La inflación de octubre en Argentina fue la más baja desde julioLa inflación de octubre en Argentina fue la más baja desde julio, con un índice del 83%. Sergio Massa logró exhibir un Indice de Precios al Consumidor (IPC) por debajo de los dos dígitos y con una caída de 44 puntos porcentuales respecto a septiembre.

