Protesta masiva frente al Congreso en Argentina

'Sabemos que vamos a reventar la Plaza. El tema es cómo seguimos después del acto'.

Con cierta dosis de incertidumbre, un curtido dirigente cegetista meneaba la cabeza el lunes por la tarde, cuando ya estaba todo jugado y se sabía que a los 40 mil camioneros que aportarán los Moyano, se les sumarán unos 30 mil militantes traídos desde el conurbano, más gruesas columnas de bancarios y otros gremios ultra kirchneristas como los docentes de la CTA, para nutrir lo suficientemente fuerte a la movilización y protesta frente al Congreso, en repudio al DNU y al proyecto de Ley ómnibus impulsado por Javier Milei. En total, la expectativa es llenar la Plaza de los dos Congresos con más de 100 mil personas y, en lo posible, sin disturbios. 'El tema de la seguridad lo hemos conversado en varias reuniones con el Gobierno. Nosotros nos ocupamos de que los muchachos estén tranquilos y nadie tire ni una piedra. Pero exigimos que la policía no nos filme ni provoque', señaló un gremialista del círculo del camionero Pablo Moyano





