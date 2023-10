Prometedor tráiler de El asesino, la nueva película de David Fincher con Michael Fassbender

. El guion de esta película (ya disponible en algunos cines comerciales) fue escrito por Andrew Kevin Walker y está basado en la serie de novelas gráficas“Tras un fatídico cuasi accidente, un asesino se enfrenta a sus jefes y a sí mismo en una cacería internacional que, según él, no es personal”, adelanta la sinopsis oficial de este largometraje que cuenta con el protagónico de“Si soy efectivo es porque no me importa nada.

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más.

Leer más:

LAVOZcomar »

Un prometedor antiviral podría acortar dos de los síntomas más molestos del CovidLa droga ensitrelvir fue aprobada en Japón y está siendo estudiada por la FDA.Además de la mejoría clínica, en el 39% de los casos atacó la pérdida del gusto y el olfato. Leer más ⮕

Michael Cheika oficializó el equipo titular para la última función de Los Pumas: habrá tres cambiosEl entrenador australiano del seleccionado argentino anunció este miércoles el 15 con el cual el viernes irá por el bronce frente a Inglaterra. Tomás Cubelli vuelve como medioscrum y Bertranou queda fuera de los citados. Leer más ⮕

En fotos: David Lebón en el Quality Espacio | VOS | La Voz del InteriorEn fotos: David Lebón en el Quality Espacio Leer más ⮕

Inter Miami despidió a tres jugadores y busca sumar a otro argentino para acompañar a MessiDavid Beckham, en compañía de Gerardo Martino, ya mueven el mercado de fichajes. Leer más ⮕

La gloria del fútbol inglés que no duda: 'Messi merece el Balón de Oro por ganar el Mundial'Michael Owen, quien se quedó con el premio en 2001, aseguró que Leo levantará el octavo. Leer más ⮕

Inter Miami despidió a tres jugadores y busca sumar a otro argentino para acompañar a MessiDavid Beckham, en compañía de Gerardo Martino, ya mueven el mercado de fichajes. Leer más ⮕