Problemas en la campaña electoral de Sergio Massa

Las cosas no están saliendo como Sergio Massa hubiese deseado. No es que la elección esté perdida ni mucho menos, pero lo cierto es que la campaña del miedo parece no estar aterrorizando a nadie, el debate no dio los resultados esperados y, fundamentalmente, hay quienes aseguran que los punteros del conurbano no están haciendo su trabajo. Este último aspecto es, tal vez, el que más desespera a los dirigentes del Frente Renovador.

Es que, si se miran con detenimiento los resultados electorales y la migración del voto, puede observarse que el candidato oficialista que consiguió algo menos del 27% de los votos en las PASO y creció hasta rondar el 37% en la elección general, experimentó un fenómeno basado en el clásico trabajo territorial peronista. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el motivo para asegurar que los punteros no se esforzaron en las primarias y sí lo hicieron en la general?. 'En la mayoría de los distritos no había internas, no teníamos que ganarle a nadie, íbamos con lista única y ayudamos a que (Javier) Milei le ganara al macrismo, ése era el objetiv

