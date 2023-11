Presentador televisivo admite haber recortado entrevista para favorecer a candidato presidencial

El presentador televisivo admitió que recortó dos momentos porque se "aburrió un poquito" y reconoció: "Yo quería lucirme con la entrevista y que sirviera con el propósito de que Milei ganara algunos votos y la presidencia argentina". Demasiado densos, habló demasiado y no me dejó interrumpirlo, así que pensé que lo mejor era editarlo. Quizás no actué como buen periodista, reconoció y aclaró que también se vio forzado a recortar el material para que pueda ser transmitido en su programa de aire.

Yo debería haber mostrado toda la entrevista, incluso con las partes en las que a mí me aburrió un poquito, pero yo quería lucirme con la entrevista y que sirviera con el propósito de que Milei ganara algunos votos y la presidencia argentina. Añadió el periodista, quien ha hablado abiertamente a favor del candidato presidencial y hasta confesó que Javier Milei le parece "un candidato, con su pelo rebelde" y que le gustaría "besarlo en los labios"

