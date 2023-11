Premio Konex para De Mendoza y Vila

La edición 2023 tuvo como eje principal destacar a los expertos y los proyectos más sobresalientes en el campo de la ciencia y la tecnología por su trayectoria en la última década. La máxima distinción, el Premio Konex de Brillante, fue para la doctora en Ciencias Biológicas Sandra Díaz y al doctor en Ciencias Químicas Gabriel Rabinovich.

En la categoría Bioquímica y Biología Molecular y Celular, entre el quinteto de candidatos se impusieron Diego de Mendoza, que es Doctor en Ciencias Bioquímicas (UNT) e investiga sobre propiedades de lípidos y su impacto en la biología celular y la fisiología; y para Alejandro Vila, que es Licenciado y Doctor en Química (UNR), pionero en el uso de resonancia magnética nuclear en biología estructural en Argentina y líder en resistencia a...

La entrega de los premios estuvo muy cargada por el momento del país y el ballotage del 19 de noviembre, algo más que justificado tratándose, la ciencia y tecnología, de un sector que ha sido abiertamente descalificado por el candidato Javier Milei, quien pretende cerrar el Conicet, arancelar las universidades e introducir sistemas de privatización por medio de entrega de voucher para educación y salud pública.

Casi sin excepciones, cada uno de los premiados aludió de formas más o menos directas al tema cuando le tocó hacer uso de la palabra, con permanentes agradecimientos y testimonios de haber llegado a donde están gracias a la educación pública y el sistema nacional cientítico tecnológico, así como el valor que tiene para el desarrollo del país.

