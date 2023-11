Powell mantuvo sin cambios la tasa de interés en su nivel más alto en 22 años

El mercado ayuda a la FedUna de las claves para entender por qué la Fed no subió la tasa y por qué el mercado no cree que la Fed tenga que subir la tasa de interés más en el futuro es analizando la curva de bonos del tesoro americano.Hoy las tasas de los bonos del tesoro se ubican en su nivel más alto en 16 años, contribuyendo a que las condiciones financieras se tornen más estrictas.

