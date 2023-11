Potente, tecnológico y eléctrico: así es el nuevo Mustang Mach-E, el primer vehículo eléctrico de Ford Argentina

Además, el nuevo Mustang Mach-E, posee detalles como faros delanteros y traseros con tecnología full LED, parrilla delantera con terminación en 3D, terminaciones externas en negro brillante, llantas de 20″ con diseño exclusivo para esta versión GT Performance combinadas con neumáticos 245/45/20, luces de aproximación de proyección Mustang.

Las butacas cuentan con terminación y acabados ActiveX Premium de alta calidad y costuras metálicas. Los asientos delanteros, diseñados por Ford Performance, cuentan con un diseño ergonómico y se regulan de forma eléctrica en 8 posiciones, calefacción y memoria para el conductor. El volante es de diseño deportivo, y también cuenta con calefacción.

Todas estas características, además, se potencian con un sistema inteligente de tracción integral eAWD, que agrega una cuota adicional de control, para obtener la mejor respuesta en distintas situaciones de conducción.

Por último, el Mustang Mach-E cuenta con la opción de conducción con un sólo pedal, llamado One Pedal Drive, que proporciona una experiencia de conducción nueva y diferente. Los frenos incorporan el sistema de regeneración, que recarga la batería al pisar el freno o al soltar el pedal del acelerador. La cantidad de energía recuperada se muestra en el panel de instrumentos.

Además de la conexión Apple CarPlay y Android Auto inalámbrica, cuenta con GPS integrado, cargador inductivo, cuatro entradas USB y muestra información de carga de las baterías en tiempo real. Esta también funciona de manera integrada con el panel de instrumentos de 10,2″, que cuenta con tres modos de personalización de pantalla. El sistema de sonido premium B&O, cuenta con un amplificador de 560 W, nueve altavoces y subwoofer.

