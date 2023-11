Potenciar Trabajo: suspendieron a 1.163 beneficiarios de planes que viajaron al exterior “en cruceros y aéreos”

“Con (el ministro de Economía) Sergio Massa hemos decidido suspender a titulares del Potenciar Trabajo que registraron salidas al exterior durante los últimos tres años, de acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)”, señaló Tolosa Paz en su cuenta oficial de X.

La diputada nacional electa de Unión por la Patria (UxP) indicó además que 34 titulares del Potenciar Trabajo “registraron al menos un movimiento migratorio por Paso Cruce “Terminal Cruceros Buenos Aires” entre 2020 y 2023″.

Tolosa Paz detalló que en la investigación se detectó que 1129 titulares, que se registraron entre 2020 y 2023, realizaron al menos “un movimiento migratorio por Paso “Aéreo”, cuyo destino fue a países no limítrofes (a excepción de Perú)”.

La ministra indicó que van a “seguir analizando los datos aportados por la DNM para identificar si hubo titulares que hayan permanecido en el exterior en períodos de tiempo en los cuáles sus contraprestaciones laborales hayan sido certificadas aún en ausencia del titular”.

Por último, expresó que “construir un Estado eficiente y cuidar los recursos del Estado es tarea de todos los ciudadanos y los funcionaros públicos. Estamos convencidos que las 1163 personas no son representativas de la condición de honestidad de la totalidad de los 1.263.282 beneficiarios”.

