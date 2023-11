Por qué son falsas las denuncias de fraude de La Libertad Avanza

uvieron una cantidad similar de telegramas electorales que arrojaban"cero votos" en la jornada del 22 de octubre . De esa manera, el CICaD se encargó de echar por tierra uno de los argumentos con los que voceros y simpatizantes de la Libertad Avanza buscaron denunciar fraude electoral.

Según el informe del CICaD, en la primera vuelta electoral el partido La Libertad Avanza tuvo"cero votos" en 1.669 telegramas electorales, mientras que Unión por la Patria obtuvo el mismo resultado en 1.652 telegramas y Juntos por el Cambio en 1.675. La organización que busca promover la participación ciudadana en los procesos electorales, explicó por qué ocurren estas comunicaciones de los resultados electorales.

No se trata de la primera vez que la fuerza política de Javier Milei agita el fantasma del fraude electoral. En la previa de la primera vuelta, La Libertad Avanza alertó por la posibilidad de robo de boletas, de boletas falsas y de manipulación de lo datos del escrutinio.

Según explica el CICad, en su informe"Microfraude, telegramas con cero votos, escrutinio definitivo y confusión", el conteo de votos comienza cuando la urna se abre y el presidente de mesa, junto a su auxiliar y con la observación de los fiscales, cuentan los sobres en la urna y los comparan con el número de votantes. Finalizada esta tarea, se cuentan los votos emitidos por cada agrupación política.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TODONOTICIAS: Una senadora y tres diputados electos dejan La Libertad Avanza por el acuerdo Macri-MileiTambién hicieron lo propio cuatro parlamentarios del Mercosur y tres diputados provinciales. “Moral e ideológicamente es nuestro límite”, argumentaron en un comunicado.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

TELEFENOTICIAS: Espert: 'Mi opción es Milei, pero se tiene que convertir en un estadista'El líder de Avanza Libertad se inclinó por su ex socio político de cara al balotaje.

Fuente: telefenoticias | Leer más ⮕

CRONISTACOM: Crece el malestar dentro de La Libertad Avanza con referentes que piden másUno de los principales asesores económicos de Javier Milei expresó su disconformidad con la estrategia comunicativa del espacio libertario y criticó los dichos de algunos de sus candidatos.

Fuente: Cronistacom | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: El PRO y La Libertad Avanza ya están organizando la fiscalización para el balotajeCon vistas al balotaje del domingo 19 de noviembre, referentes de ambas fuerzas comenzaron a delinear la mejor forma de fiscalizar los comicios, tarea que el 22 de octubre pasado recayó en parte en el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo, quien ahora se distanció de la fuerza de Javier Milei.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕

MINUTOUNOCOM: ONG advierte sobre 'acción coordinada' de La Libertad Avanza para instalar idea de supuesto fraudeA través de un informe, Contextual comparó la operación de los libertarios con similares ocurridas en España y Brasil también por la ultraderecha.

Fuente: minutounocom | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Rumbo al balotaje, un sector La Libertad Avanza busca moderarse y envía gestos a la UCREl ala política de los libertarios suavizan el discurso y le dan centralidad al diálogo. Proponen “cerrar la grieta construyendo” y tienden lazos con otros partidos.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕