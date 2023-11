Por qué Rodrigo Garro perdió gravitación y cómo le fue de doble “5″ en Talleres

Fue de los mejores rendimientos de Talleres, pero también fue de los últimos. Del equipo y de varios de sus imprescindibles. Entre ellos, Rodrigo Garro. Era el conductor de la “T”, el que lo hacía jugar, el dueño de la pelota parada y el que servía goles. Entre los dos torneos, cerró con seis goles e igual cantidad de asistencias.

Gandolfi buscó recuperarlo subiéndolo más cerca de Nahuel Bustos o que partiera más cerca de Rodrigo Villagra y pudiera asociarse con Valentín Depietri.Fue uno de los que más sufrió el cambio de “cancha”. Con Santos, Valoyes y Sosa formó un cuarteto letal e increíble que hizo de Talleres el segundo equipo más goleador.

Bustos, Depietri, Pozzo, Molina y Romero no fueron Santos. Barticciotto, Vallejo, Barrera tampoco pudieron ser Valoyes. Necesitaban tiempos de adaptación y en un Talleres jugando doble frente no fue posible., quedó como único imprescindible. Matías Galarza aún no ha sido el socio que Garro necesita, más ahora que no está Ulises Ortegoza, quien está lesionado. Quizás Valentín Depietri puede ser el que mejor lo interpreta; luego, le sigue Bustos.

“Con Garro, la idea era que cuando el equipo tenía la pelota, se soltara al lado de Valentín y jugara libre. Con eso, más los dos extremos, tener la posibilidad de llegar con más gente al área y generar un volumen de juego que, creo, por momentos lo logramos. Pero sin esa lucidez necesaria para agredir un poco más de lo que intentamos, y creo que por un momento lo hicimos, aunque con pelotas complicadas.

