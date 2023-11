Por qué Roberto Fontanarrosa sería nuestro Cervantes, según Miguel Rep

Un flaco desgarbado y un gordito caricaturesco en la Mancha. Una locura provocada por decenas de libros engullidos. Roberto Fontanarrosa nació en Rosario y su historieta triunfó en Córdoba. Inodoro Pereyra se hizo nacional a partir de la mediterránea Hortensia, al igual que su otro cómic paródico, su cínico Boogie, el aceitoso.

Inodoro Pereyra tiene, al menos, tres épocas. La primera, con un dibujo deudor de Hugo Pratt, Roy Crane y Carlos Alonso, está llena de secuencias con tiempos de cine, línea sintética y manchas negras. Lo que empieza como parodia, porque el dibujo de Fontanarrosa no daba realista, deviene en la historieta más cómica del siglo.

Alberto Vergara: “Argentina y Brasil siempre fueron sociedades con una clase media mucho más extendida”Claudia Villafañe llevará a juicio oral a Matías Morla tras acusarla de "ladrona"

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PAGINA12: El español ya es la segunda lengua materna en el mundoEl Instituto Cervantes informó que se contabilizan 500 millones de hablantes nativos de este idioma.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

PAGINA12: Bustos en memoria de Rául Alfonsín y Roberto Romero a 40 años de la recuperación democráticaEn el anuncio del acto que se hará el 13 de noviembre, se impusieron temas urgentes como la escasez de combustibles, la gobernabilidad en el interior de la provincia, y el futuro institucional del país.

Fuente: pagina12 | Leer más ⮕

LA POLÍTICA ONLINE: Trump no paga costos por elogiar a Hezbolá y logra ser aclamado por los judíos republicanosSe llevó la mayor ovación en la reunión anual de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas. Su vínculo con Israel y la teoría del Ciro del Siglo XXI. Por qué lo prefieren.

Fuente: La Política Online | Leer más ⮕

TODONOTICIAS: Crece la preocupación por Verónica Castro tras el paso del huracán Otis por AcapulcoLos fanáticos están a la espera de alguna señal de la actriz y no dejan de comentarle sus últimos posteos.

Fuente: todonoticias | Leer más ⮕

LAVOZCOMAR: Preocupación internacional por Verónica Castro tras el paso del huracán Otis por AcapulcoLa última información que se conoció de la madre de Cristian Castro es de hace más de 10 días.

Fuente: LAVOZcomar | Leer más ⮕

AGENCIATELAM: Alerta naranja por lluvias en Neuquén y amarilla por tormentas y nevadas en 10 provinciasLas zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro podrían tener nevadas de variada intensidad, algunas fuertes, con valores de nieve acumulada entre 30 y 40 centímetros, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Fuente: AgenciaTelam | Leer más ⮕