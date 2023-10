'¿Por qué no le voy a creer?': Guardiola habló sobre la comparación de Messi entre 'su' Barcelona y la Argentina de Qatar 2022

Lionel Messi a diferencia de lo que hace dentro de la cancha no esquivó la pregunta que le hicieron hace un par de semanas en Lima y abrió un debate futbolero al que le faltaba una voz. 'Es mucho ¿no?' respondió el astro argentino cuando le consultaron sobre si la actualidad de la Selección Argentina había superado al mítico Barcelona que dominó el deporte entre 2008 y 2012.

En la previa del clásico ante el United del próximo domingo el actual DT del Manchester City fue consultado sobre esas declaraciones: 'Con la intuición y la calidad que tiene Messi para analizar lo que pasó en la cancha del fútbol mundial y ha estado en ambos lados ¿por qué no le voy a creer? No puedo hablar de Argentina porque no estoy. Él estuvo en Argentina y Barcelona ​​así que es bonito'.

