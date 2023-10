¿Por qué el BCRA postergóel plazo fijo electrónico hasta 2024?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a postergar la puesta en marcha del plazo fijo electrónico. El nuevo instrumento financiero se sumará al sistema de pagos digitales, pero con la novedad de que podrán transferirse y fragmentarse. Pese a que esta herramienta fue anunciada en enero pasado y estaba previsto implementarla en julio de este año, el organismo que lidera Miguel Pesce decidió que habrá que esperar hasta enero de 2024.

Fragmentable: tendrán liquidez inmediata; es decir, se podrá retirar parte del dinero y dejar el resto devengando el interés del plazo fijo. Cobro por ventanilla: a su vencimiento, los fondos se podrán cobrar por ventanilla o mediante la acreditación de una cuenta bancaria diferente. El Banco Central implementaría las nuevas funciones del plazo fijo recién en enero de 2024.

