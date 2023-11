Por primera vez, abre al público una sala secreta con bocetos de Miguel Ángel

Se trata de bocetos secretos de Miguel Ángel que estaban en una sala, ubicada debajo de las Capillas de los Medici, en la que se sabe que el artista pasó meses para evadir la sentencia de muerte del Papa Clemente VII.

En esta habitación"secreta", las paredes están dibujadas con garabatos que se cree que el maestro del Renacimiento italiano creó mientras evadía una sentencia de muerte en medio de su pelea con la poderosa familia Medici.

, cuando Paolo Dal Poggetto, entonces director de las Capillas de los Medici, uno de los cinco museos que componen los Museos del Bargello, buscaba un espacio adecuado para crear una nueva salida para el museo.1. En el s. XVI la familia Medici se vio obligada a huir de la ciudad a causa de una revuelta en su contra (1527) en la que se vio envuelto Miguel Ángel.

"Dibujaba cosas del pasado como si estuviera haciendo un viaje al pasado... era como tener un álbum de sus obras", dijo a la prensa Paola D'Agostino, directora de los Museos del Bargello mientras acompañaba a los periodistas en una visita a la sala.D'Agostino dijo que era como si el artista hubiera querido realizar un catálogo de sus obras, sin saber si saldría vivo o muerto de la cámara.

Otros dibujos recuerdan algunas de las figuras desnudas que Miguel Ángel pintó en la Capilla Sixtina y uno es similar a su estatua de David. Otros reflejan las figuras que adornan la tumba de la familia Medici, creada por Miguel Ángel y ubicada en la Sacristía Nueva encima de la cámara.

