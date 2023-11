Por los congelamientos y acuerdos de precios, la inflación de octubre estaría por debajo del 10%

No obstante, dado que en octubre de 2022 la inflación había sido de 6,8% mensual, la variación de doce meses aumentó hasta 148,8%”.

LANACION: Luego del desabastecimiento de nafta y gasoil, los precios de los combustibles aumentaron 10%Los precios de los combustibles aumentaron en el año alrededor de 76%, mientras que la inflación acumulada hasta noviembre es del 120%

IPROFESIONAL: Nafta: las petroleras aumentan los precios casi un 10%YPF aumentó 9,6%, mientras que Axion y Shell lo hicieron en un porcentaje inferior. Mientras tanto, siguen las colas en algunas estaciones de servicio

AGENCIATELAM: Alerta naranja por lluvias en Neuquén y amarilla por tormentas y nevadas en 10 provinciasLas zonas cordilleranas de Neuquén y Río Negro podrían tener nevadas de variada intensidad, algunas fuertes, con valores de nieve acumulada entre 30 y 40 centímetros, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

PERFILCOM: El Gobierno negocia un aumento por debajo del 10% para naftas, en medio de las tensionesLas petroleras habían reclamado 40% de subas, aunque pretendían un piso de remarcaciones del 20%. Massa recibirá a los empresarios, pero ya les advirtió que la suba estará cercano a la pauta de Precios Justos, del 5%.

LANACION: Termina el acuerdo de precios en medio de la bronca de los automovilistas por los combustiblesLas empresas prevén que la situación de faltantes de nafta y gasoil se podría normalizar en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entre hoy y mañana, mientras que estiman unos días para abastecer a las estaciones de servicio del interior

LANACION: Precios Justos aumenta mañana: uno por uno, este sería el valor de los principales productosEl ajuste se hace mañana; el compromiso del Ejecutivo es volver a convocar a las empresas el 21 de este mes

