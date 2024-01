Polémica por no renovación de contratos en Radio Nacional

El gobierno nacional decidió no renovar los contratos de varios conductores, periodistas y productores de Radio Nacional, lo que generó polémica y críticas. Entre los nombres que quedaron fuera de la programación se encuentran Sandra Russo, Darío Villarruel, Mex Urtizberea, Alejandro Apo, Óscar Gómez Castañón y Víctor Hugo Morales. Sin embargo, el gobierno aclaró que no se cancelaron los contratos, sino que simplemente no se renovaron.





pagina12 » / 🏆 4. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Polémica declaración del presidente de River sobre el formato del fútbol argentinoEl presidente de River Plate, Jorge Brito, generó polémica al expresar su descontento con el formato actual del fútbol argentino. Su declaración provocó una fuerte respuesta del tesorero de AFA, Pablo Toviggino.

Fuente: DiarioOle - 🏆 11. / 63 Leer más »

Polémica en Mar del Plata por instalaciones de Mercado LibreEl gobierno de Guillermo Montenegro cede espacios en Mar del Plata para estructuras de entrega de encomiendas de Mercado Libre, generando polémica y acusaciones de subsidio al argentino más rico del mundo.

Fuente: La Política Online - 🏆 8. / 68 Leer más »

La campaña antiinflacionaria de Nik que generó polémica en redes socialesEl dibujante propuso armar 'una red colaborativa' donde los usuarios recomienden alternativas económicas 'para que las primeras marcas bajen sus precios' y así 'ayudar a bajar aún más la inflación'.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »

El Presidente anunciará reformas económicas y laborales en cadena nacionalEl Presidente hablará por cadena nacional para detallar los alcances del decreto que derogará leyes como la de Alquileres y la de Abastecimiento, modificará normas laborales y abrirá el proceso de privatización de empresas del Estado. Luego, enviará al Congreso una serie de proyectos de emergencia económica, como el retorno del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores y una nueva ley de blanqueo.

Fuente: pagina12 - 🏆 4. / 92 Leer más »

El presidente Javier Milei hablará en cadena nacional sobre el DNU de desregulación de la economíaEl presidente Javier Milei dará un discurso en cadena nacional para explicar los alcances del DNU de desregulación de la economía, que contiene alrededor de 600 artículos. Se espera que anuncie la derogación de varias leyes y mencione ejemplos de desregulaciones que no se pueden hacer por decreto.

Fuente: minutounocom - 🏆 7. / 71 Leer más »

Posible paro nacional en Argentina tras reclamo judicial contra medidas del PresidenteLos dirigentes podrían anunciar un paro nacional en Argentina luego de apoyar el reclamo judicial contra las medidas del Presidente. La semana próxima se realizará una marcha a Tribunales para presentar una impugnación contra el DNU en la justicia.

Fuente: perfilcom - 🏆 10. / 67 Leer más »